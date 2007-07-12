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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 бер, 2018 15:38
mustbe
Похоже мы так и не поняли друг друга и говорим о разных вещах, ну да ладно...
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Vorlon
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Додано: Нед 04 бер, 2018 15:45
Возможно.
Просто я не вижу никакой трагедии в том, чтобы обнулить глобус.
Для этого он и нужен - для хранения коротких денег, которые в этом месяце разлетятся на насущные нужды: гашение кредиток, коммуналку, обязательные платежи, покупки и тд.
Если есть излишек - то он вполне может полежать в глобусе.
Но если его нет - то его нет
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mustbe
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Додано: Нед 04 бер, 2018 17:54
vadymbanker написав:
p.s. такой банк будет передавать фин. мониторинг.
Спасибо! Будем анализировать и искать дальше! Шарик остпнется без моих 0,5%
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bub-har
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Додано: Нед 04 бер, 2018 17:57
bub-har написав: vadymbanker написав:
p.s. такой банк будет передавать фин. мониторинг.
Спасибо! Будем анализировать и искать дальше! Шарик остпнется без моих 0,5%
выводить за 0,1% это всего 100 грн со ста тысяч гривень , и это недорого
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 04 бер, 2018 18:03
sens написав:
выводить за 0,1% это всего 100 грн со ста тысяч гривень , и это недорого
Это понятно! Вопрос куда? Чтобы в последствии быстренько и без скрипа снять налом
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bub-har
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Додано: Нед 04 бер, 2018 18:07
bub-har написав: sens написав:
выводить за 0,1% это всего 100 грн со ста тысяч гривень , и это недорого
Это понятно! Вопрос куда? Чтобы в последствии быстренько и без скрипа снять налом
а вы откуда , тогда попробую соориентировать куда вам слать , например
никому не верю
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sens
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