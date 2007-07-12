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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 292293294295

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:38

mustbe
Похоже мы так и не поняли друг друга и говорим о разных вещах, ну да ладно...
Vorlon
 
Повідомлень: 5426
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 564 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:45

Возможно.
Просто я не вижу никакой трагедии в том, чтобы обнулить глобус.
Для этого он и нужен - для хранения коротких денег, которые в этом месяце разлетятся на насущные нужды: гашение кредиток, коммуналку, обязательные платежи, покупки и тд.

Если есть излишек - то он вполне может полежать в глобусе.
Но если его нет - то его нет
mustbe
 
Повідомлень: 253
З нами з: 27.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 17:54

Re: Банк Глобус

  vadymbanker написав:p.s. такой банк будет передавать фин. мониторинг.
Спасибо! Будем анализировать и искать дальше! Шарик остпнется без моих 0,5%
bub-har
 
Повідомлень: 919
З нами з: 13.07.16
Подякував: 247 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 17:57

  bub-har написав:
  vadymbanker написав:p.s. такой банк будет передавать фин. мониторинг.
Спасибо! Будем анализировать и искать дальше! Шарик остпнется без моих 0,5%

выводить за 0,1% это всего 100 грн со ста тысяч гривень , и это недорого
никому не верю
sens
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Повідомлень: 10572
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 625 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 18:03

Re: Банк Глобус

  sens написав:выводить за 0,1% это всего 100 грн со ста тысяч гривень , и это недорого
Это понятно! Вопрос куда? Чтобы в последствии быстренько и без скрипа снять налом :oops:
bub-har
 
Повідомлень: 919
З нами з: 13.07.16
Подякував: 247 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 18:07

  bub-har написав:
  sens написав:выводить за 0,1% это всего 100 грн со ста тысяч гривень , и это недорого
Это понятно! Вопрос куда? Чтобы в последствии быстренько и без скрипа снять налом :oops:

а вы откуда , тогда попробую соориентировать куда вам слать , например
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10572
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 625 раз.
 
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  #<1 ... 292293294295
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