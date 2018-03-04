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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 бер, 2018 23:34
klug написав:
Там немає рахунків і приймають лише кеш?
Так! Тiльки живi грошi.
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bub-har
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Додано: Нед 04 бер, 2018 23:46
bub-har написав: sens написав:
а вы откуда , тогда попробую соориентировать куда вам слать , например
С Харькова! Буду очень признателен! На примете пока Конкорд,но не знаю как он отнесётся к обналуу приличных сумм через кассу? Надо на месте общаться!А так пока приват останется-на самый крайний случай!
Наблюдая за вашей активностью и частотой употребления стойкого словосочетания "обнал приличных сумм через кассу", рискну предположить, что вы обналили в глобусе уже около пятнадцати фондов.
Как же вас до сих пор в финансировании терроризма не заподозрили?
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Додано: Пон 05 бер, 2018 05:42
bub-har написав: sens написав:
а вы откуда , тогда попробую соориентировать куда вам слать , например
С Харькова! Буду очень признателен! На примете пока Конкорд,но не знаю как он отнесётся к обналуу приличных сумм через кассу? Надо на месте общаться!А так пока приват останется-на самый крайний случай!
Вы бы промониторили стоимость входящего безнала в Конкорде.)
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