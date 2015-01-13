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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 293294295296

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:34

Re: Банк Глобус

  klug написав:Там немає рахунків і приймають лише кеш?
Так! Тiльки живi грошi.
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:46

  bub-har написав:
  sens написав:а вы откуда , тогда попробую соориентировать куда вам слать , например
С Харькова! Буду очень признателен! На примете пока Конкорд,но не знаю как он отнесётся к обналуу приличных сумм через кассу? Надо на месте общаться!А так пока приват останется-на самый крайний случай!


Наблюдая за вашей активностью и частотой употребления стойкого словосочетания "обнал приличных сумм через кассу", рискну предположить, что вы обналили в глобусе уже около пятнадцати фондов.

Как же вас до сих пор в финансировании терроризма не заподозрили?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 05:42

  bub-har написав:
  sens написав:а вы откуда , тогда попробую соориентировать куда вам слать , например
С Харькова! Буду очень признателен! На примете пока Конкорд,но не знаю как он отнесётся к обналуу приличных сумм через кассу? Надо на месте общаться!А так пока приват останется-на самый крайний случай!

Вы бы промониторили стоимость входящего безнала в Конкорде.)
guntherhouse777
 
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