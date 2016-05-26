Тюююю КХ не дотримав слова!
в БС ані ногою - тільки криптобіржі, тільки хардкор! (ну і грушка...)
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Додано: Пон 05 бер, 2018 21:49
Re: Банк Глобус
Тюююю КХ не дотримав слова!
в БС ані ногою - тільки криптобіржі, тільки хардкор! (ну і грушка...)
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Додано: Вів 06 бер, 2018 13:36
є привід задуматися
ось так :(
Додано: Сер 07 бер, 2018 02:46
Хардкор з валютою. А тут стабільний прогнозований харч щомісяця... Гривня на хліб і шмат сала... Але та частка гривнева настільки мінімальна у порівнянні з грушою і хардкором, що не шкода втратити. Поки вона годує, нехай банкстер козаку на харч заробляє... До літа. А там знов позеленіємо. Поки кулька, Рада і КоКо до літа ще попрацють нехай на хліб козакові, допки він кайфуватиме. Поки жирні стовпчики ще залишилися.
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