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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 295296297298

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:49

Re: Банк Глобус

  Козак-характерник написав:До вересня банкстери кульки годуватимуть козака... 21% жирності.


Тюююю КХ не дотримав слова!
в БС ані ногою - тільки криптобіржі, тільки хардкор! (ну і грушка...)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 13:36

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:До вересня банкстери кульки годуватимуть козака... 21% жирності.


Тюююю КХ не дотримав слова!
в БС ані ногою - тільки криптобіржі, тільки хардкор! (ну і грушка...)


є привід задуматися :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 02:46

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:До вересня банкстери кульки годуватимуть козака... 21% жирності.


Тюююю КХ не дотримав слова!
в БС ані ногою - тільки криптобіржі, тільки хардкор! (ну і грушка...)

Хардкор з валютою. А тут стабільний прогнозований харч щомісяця... :P Гривня на хліб і шмат сала... :P Але та частка гривнева настільки мінімальна у порівнянні з грушою і хардкором, що не шкода втратити. Поки вона годує, нехай банкстер козаку на харч заробляє... :D До літа. А там знов позеленіємо. Поки кулька, Рада і КоКо до літа ще попрацють нехай на хліб козакові, допки він кайфуватиме. Поки жирні стовпчики ще залишилися.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 14:13

В общем, не захотели открыть мне "Відсоточку+" без подключения к м-банкингу, отвертеться не удалось.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 14:27

ignorabimus
И что - ушли, не солоно хлебавши? :mrgreen: Или разорились на 5 гривен? :P
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 14:35

  ignorabimus написав:В общем, не захотели открыть мне "Відсоточку+" без подключения к м-банкингу, отвертеться не удалось.


так позвоните на гарячку и отключите. во всяком случае в отделении сказали что так отключается если банкинг не нужен.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 16:47

  ignorabimus написав:В общем, не захотели открыть мне "Відсоточку+" без подключения к м-банкингу, отвертеться не удалось.

А мну заставили заяву писать на м-банкинг. А если нет - сказали 60 коп за каждую СМС.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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