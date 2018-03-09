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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:45
klug написав:
Мені взагалі нічого не оформили - немає миттєвих карток у відділенні. Обіцяли привезти і вже тиждень тиша, певно ще аж за тиждень підвезуть. Відкрити і поповнити рахунок без картки теж відмовились. Тарифів своїх взагалі не знають. Дуже здивовані, що клієнт знає за чим прийшов. Шарага...
Якраз в "шарагах" працювали дуже талановиті особистості.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:47
Так а если по звонку СМС отключить, инет банк полностью заблокируется или только карта там перестанет светиться, или......
Кто на практике пробовал?
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konokrad
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:50
konokrad написав:
Так а если по звонку СМС отключить, инет банк полностью заблокируется или только карта там перестанет светиться, или......
Кто на практике пробовал?
Ото больше делать нечего. Здесь же 3д нет, без СМС и лукапы перестанут приходить.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:02
konokrad написав:
Так а если по звонку СМС отключить, инет банк полностью заблокируется или только карта там перестанет светиться, или......
Кто на практике пробовал?
Перестанет светиться
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:50
J написав: guntherhouse777 написав:
Вы же, получив карту, можете прям при них позвонить в кц, и попросите отключить СМС.
уже можно отключать смс по звонку в кц?
Раньше нельзя было, только по заяве отключали.
Можно.
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Додано: Суб 10 бер, 2018 16:57
Vorlon написав:
Или разорились на 5 гривен?
разорился...
Тока другая проблема, обещали что придет смской логин и пароль к ИБ, нифига нет даже через неделю, несмотря на пинок менеджера...
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ignorabimus
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Додано: Суб 10 бер, 2018 17:02
ignorabimus
Я тоже пинал, но через горячую линию...
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Vorlon
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Додано: Суб 10 бер, 2018 17:22
ignorabimus написав: Vorlon написав:
Или разорились на 5 гривен?
разорился...
Тока другая проблема, обещали что придет смской логин и пароль к ИБ, нифига нет даже через неделю, несмотря на пинок менеджера...
Да, на горячку звоните, какой еще мендеджер.
Логин приходит такой, что заучивать надо, как Пушкина в детстве.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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