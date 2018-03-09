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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 296297298299

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:45

  klug написав:Мені взагалі нічого не оформили - немає миттєвих карток у відділенні. Обіцяли привезти і вже тиждень тиша, певно ще аж за тиждень підвезуть. Відкрити і поповнити рахунок без картки теж відмовились. Тарифів своїх взагалі не знають. Дуже здивовані, що клієнт знає за чим прийшов. Шарага...

Якраз в "шарагах" працювали дуже талановиті особистості.
darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:47

Так а если по звонку СМС отключить, инет банк полностью заблокируется или только карта там перестанет светиться, или......
Кто на практике пробовал?
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:50

  konokrad написав:Так а если по звонку СМС отключить, инет банк полностью заблокируется или только карта там перестанет светиться, или......
Кто на практике пробовал?

Ото больше делать нечего. Здесь же 3д нет, без СМС и лукапы перестанут приходить.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:02

  konokrad написав:Так а если по звонку СМС отключить, инет банк полностью заблокируется или только карта там перестанет светиться, или......
Кто на практике пробовал?

Перестанет светиться
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:50

  J написав:
  guntherhouse777 написав:Вы же, получив карту, можете прям при них позвонить в кц, и попросите отключить СМС.

уже можно отключать смс по звонку в кц?
Раньше нельзя было, только по заяве отключали.

Можно.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 16:57

  Vorlon написав:Или разорились на 5 гривен?
разорился... :)
Тока другая проблема, обещали что придет смской логин и пароль к ИБ, нифига нет даже через неделю, несмотря на пинок менеджера...
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 17:02

ignorabimus
Я тоже пинал, но через горячую линию...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 17:22

  ignorabimus написав:
  Vorlon написав:Или разорились на 5 гривен?
разорился... :)
Тока другая проблема, обещали что придет смской логин и пароль к ИБ, нифига нет даже через неделю, несмотря на пинок менеджера...

Да, на горячку звоните, какой еще мендеджер.
Логин приходит такой, что заучивать надо, как Пушкина в детстве.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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