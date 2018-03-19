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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 297298299300

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:52

Нарешті доїхала мені Відсоточка+: на руки жодних документів не дали (лише картку і пін-конверт), каса видає лиш чек з пос-терміналу, що не відповідає вимогам НБУ. Раптом-що, перспективи вирішення питань у правовому полі доволі сумнівні. Гм...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2082
З нами з: 18.08.14
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  #<1 ... 297298299300
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