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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:52
Нарешті доїхала мені Відсоточка+: на руки жодних документів не дали (лише картку і пін-конверт), каса видає лиш чек з пос-терміналу, що не відповідає вимогам НБУ. Раптом-що, перспективи вирішення питань у правовому полі доволі сумнівні. Гм...
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