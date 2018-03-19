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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:52
Нарешті доїхала мені Відсоточка+: на руки жодних документів не дали (лише картку і пін-конверт), каса видає лиш чек з пос-терміналу, що не відповідає вимогам НБУ. Раптом-що, перспективи вирішення питань у правовому полі доволі сумнівні. Гм...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 20 бер, 2018 05:07
klug,
мы на Видсоточке с тех времен, когда было 26%.
Пока не было никаких недоразумений.
или Вы имеете ввиду возможные проблемы при при входе уважаемого? Так тогда никакие договора не нужны, тут больше выписка актуальная выручит.
Додано: Вів 20 бер, 2018 05:14
guntherhouse777 Коллега скорей всего имеет ввиду ,что в ТОМ случае уважаемый вообще ничего не отдаст без договора на руках. ПЫ.СЫ. Как пример мне тут вспомнилось про Миху и имеющиеся договора на руках. Это как бы слабо тогда помогло
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:25
Re: Банк Глобус
Если из фонда грабування зайдут такие же отмороженные бандюганы как в михайловский, то не поможет ни договор ни выписка
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:56
Re: Банк Глобус
Карта банка, а в михайловском пострадали у кого была инвестиция в финкомпанию. Никакой связи, хватит нагнетать.
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