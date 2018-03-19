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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 297298299300

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:52

Нарешті доїхала мені Відсоточка+: на руки жодних документів не дали (лише картку і пін-конверт), каса видає лиш чек з пос-терміналу, що не відповідає вимогам НБУ. Раптом-що, перспективи вирішення питань у правовому полі доволі сумнівні. Гм...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 05:07

klug,
мы на Видсоточке с тех времен, когда было 26%.
Пока не было никаких недоразумений.
или Вы имеете ввиду возможные проблемы при при входе уважаемого? Так тогда никакие договора не нужны, тут больше выписка актуальная выручит.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 05:14

guntherhouse777 Коллега скорей всего имеет ввиду ,что в ТОМ случае уважаемый вообще ничего не отдаст без договора на руках. ПЫ.СЫ. Как пример мне тут вспомнилось про Миху и имеющиеся договора на руках. Это как бы слабо тогда помогло :mrgreen:
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:25

Re: Банк Глобус

Если из фонда грабування зайдут такие же отмороженные бандюганы как в михайловский, то не поможет ни договор ни выписка
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:56

Re: Банк Глобус

  Stringer написав:Если из фонда грабування зайдут такие же отмороженные бандюганы как в михайловский, то не поможет ни договор ни выписка

Карта банка, а в михайловском пострадали у кого была инвестиция в финкомпанию. Никакой связи, хватит нагнетать.
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wig
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