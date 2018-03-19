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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:49
Mathias написав:
А оформлять именную поддавливает жаба.
При цене вопроса 0,00 грн. у вас серьёзные проблемы с жабой.
Боюсь даже представить как вам тяжело приходится в жизни
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Vorlon
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Додано: Вів 20 бер, 2018 12:54
Vorlon написав: Mathias написав:
А оформлять именную поддавливает жаба.
При цене вопроса 0,00 грн. у вас серьёзные проблемы с жабой.
Боюсь даже представить как вам тяжело приходится в жизни
+ 2 поездки на такси
+ 1час времени
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J
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:38
J написав:
+ 2 поездки на такси
Такси - то для нищебродов.
Лучше лимузин заказать
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mustbe
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:39
Stringer написав:
не было ни одной категории клиентов, где бы фонд кого то не прокинул.
и если какой то адепт фонда грабування там не пострадал, это вовсе не означает, что не пострадал никто
Противоречие детектед
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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