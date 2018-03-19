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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:49

  Mathias написав:А оформлять именную поддавливает жаба.

При цене вопроса 0,00 грн. у вас серьёзные проблемы с жабой.

Боюсь даже представить как вам тяжело приходится в жизни :?
Vorlon
 
Повідомлень: 5472
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 566 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:54

  Vorlon написав:
  Mathias написав:А оформлять именную поддавливает жаба.

При цене вопроса 0,00 грн. у вас серьёзные проблемы с жабой.

Боюсь даже представить как вам тяжело приходится в жизни :?

+ 2 поездки на такси
+ 1час времени
:)
J
 
Повідомлень: 3856
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 138 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:38

  J написав:+ 2 поездки на такси

Такси - то для нищебродов.
Лучше лимузин заказать
mustbe
 
Повідомлень: 307
З нами з: 27.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:39

  Stringer написав:не было ни одной категории клиентов, где бы фонд кого то не прокинул.
и если какой то адепт фонда грабування там не пострадал, это вовсе не означает, что не пострадал никто

Противоречие детектед
mustbe
 
Повідомлень: 307
З нами з: 27.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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  #<1 ... 298299300301
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