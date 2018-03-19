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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:49

  Mathias написав:А оформлять именную поддавливает жаба.

При цене вопроса 0,00 грн. у вас серьёзные проблемы с жабой.

Боюсь даже представить как вам тяжело приходится в жизни :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:54

  Vorlon написав:
  Mathias написав:А оформлять именную поддавливает жаба.

При цене вопроса 0,00 грн. у вас серьёзные проблемы с жабой.

Боюсь даже представить как вам тяжело приходится в жизни :?

+ 2 поездки на такси
+ 1час времени
:)
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:38

  J написав:+ 2 поездки на такси

Такси - то для нищебродов.
Лучше лимузин заказать
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:39

  Stringer написав:не было ни одной категории клиентов, где бы фонд кого то не прокинул.
и если какой то адепт фонда грабування там не пострадал, это вовсе не означает, что не пострадал никто

Противоречие детектед
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:58

Re: Банк Глобус

  klug написав:Щодо документів, то у випадку проблем хоч з Фондом,
3 раза был под ВА! Молча ждал очереди и с паспортом и кодом ехал всё получал без шума и пыли и не показывал никаких договоров с банка,хотя они у меня были с собой!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:12

Re: Банк Глобус

...чего это вы тут затянули "за упокой " )...давайте уже "за здравие" ))
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:15

... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:32

  -VICTOR- написав:...чего это вы тут затянули "за упокой " )...давайте уже "за здравие" ))


є передумови?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:45

  d_12 написав:є передумови?

Банк работает по рыночным ставкам. Скорей накроются те, кто 7% дает.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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