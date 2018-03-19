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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:49
Mathias написав:
А оформлять именную поддавливает жаба.
При цене вопроса 0,00 грн. у вас серьёзные проблемы с жабой.
Боюсь даже представить как вам тяжело приходится в жизни
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Vorlon
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Додано: Вів 20 бер, 2018 12:54
Vorlon написав: Mathias написав:
А оформлять именную поддавливает жаба.
При цене вопроса 0,00 грн. у вас серьёзные проблемы с жабой.
Боюсь даже представить как вам тяжело приходится в жизни
+ 2 поездки на такси
+ 1час времени
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J
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:38
J написав:
+ 2 поездки на такси
Такси - то для нищебродов.
Лучше лимузин заказать
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mustbe
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:39
Stringer написав:
не было ни одной категории клиентов, где бы фонд кого то не прокинул.
и если какой то адепт фонда грабування там не пострадал, это вовсе не означает, что не пострадал никто
Противоречие детектед
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mustbe
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:58
klug написав:
Щодо документів, то у випадку проблем хоч з Фондом,
3 раза был под ВА! Молча ждал очереди и с паспортом и кодом ехал всё получал без шума и пыли и не показывал никаких договоров с банка,хотя они у меня были с собой!
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bub-har
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:12
...чего это вы тут затянули "за упокой " )...давайте уже "за здравие" ))
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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-VICTOR-
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:15
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:32
-VICTOR- написав:
...чего это вы тут затянули "за упокой " )...давайте уже "за здравие" ))
є передумови?
ось так :(
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d_12
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:45
d_12 написав:
є передумови?
Банк работает по рыночным ставкам. Скорей накроются те, кто 7% дает.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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