klug написав:
Ви описуєте ситуацію, коли усе пішло за планом. Мені теж ще ніколи у банку не казали, що мене не знають і раніше ніколи не бачили, що не означає, що такого не може статися у принципі.
Мне пока с таким сталкиваться не приходилось,да я как то спокойно к этому отношусь,зная,что люди вообще размещают и пополняют депо в ИБ! У меня есть на руках квитанция о внесении средств и смс о зачислении средств! Ну и верю в наш фонд,который меня ещё ниразу не кинул!
Ну там же написано ближе к критическому! У трёх банков вообще ниже,а у фарсика 0
А вообще все знают,что Шарик гусар и риск благородное дело!