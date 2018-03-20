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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 299300301302

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:01

Re: Банк Глобус

"Глобус" неожиданно оказался среди банков в зоне риска :( https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html
vkladchiik
 
Повідомлень: 223
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:26

Re: Банк Глобус

  klug написав:Ви описуєте ситуацію, коли усе пішло за планом. Мені теж ще ніколи у банку не казали, що мене не знають і раніше ніколи не бачили, що не означає, що такого не може статися у принципі.
Мне пока с таким сталкиваться не приходилось,да я как то спокойно к этому отношусь,зная,что люди вообще размещают и пополняют депо в ИБ! У меня есть на руках квитанция о внесении средств и смс о зачислении средств! Ну и верю в наш фонд,который меня ещё ниразу не кинул!
  vkladchiik написав:"Глобус" неожиданно оказался среди банков в зоне риска :( https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html
Ну там же написано ближе к критическому! У трёх банков вообще ниже,а у фарсика 0 :shock: А вообще все знают,что Шарик гусар и риск благородное дело!
bub-har
 
Повідомлень: 988
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  #<1 ... 299300301302
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