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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 19:01
Re: Банк Глобус
"Глобус" неожиданно оказался среди банков в зоне риска
Додано: Вів 20 бер, 2018 19:26
Re: Банк Глобус
Мне пока с таким сталкиваться не приходилось,да я как то спокойно к этому отношусь,зная,что люди вообще размещают и пополняют депо в ИБ! У меня есть на руках квитанция о внесении средств и смс о зачислении средств! Ну и верю в наш фонд,который меня ещё ниразу не кинул!
Ну там же написано ближе к критическому! У трёх банков вообще ниже,а у фарсика 0 А вообще все знают,что Шарик гусар и риск благородное дело!
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:01
Ага..капіталець пора наростити...троха.
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:06
Re: Банк Глобус
Пардон, а разве цена вопроса не в тарифе за выпуск самой именной карты разово + 40 грн/мес обслуживание + м-банкинг? Иные расходы не учитываем. Не было бы выбора (т.е. мгновенки) — ок, пляшем, но он же есть.
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:32
Ну, якщо вам конче потрібен саме Голд і інших карток ви не визнаєте, то можна і так. При бажанні можна навіть за Платинум-пакет доплатити, правда не ясно, як це з вашою жабою узгоджується.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:34
Вы о чём вообще? Тарифы неименной и именной обычного класса карт одинаковы:
1) выпуск - 0,00 грн.;
2) обслуживание - 0,00 грн.;
3) СМС - 5,00 грн./мес.
Я свою именную в Запорожье заказывал в августе прошлого года. А если бы ждал мгновенку, то наверное и сегодня бы был без карты. Тогда их просто в наш город не присылали вообще. Наверное и сейчас так...
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