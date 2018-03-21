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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 299300301302

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:01

Re: Банк Глобус

"Глобус" неожиданно оказался среди банков в зоне риска :( https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:26

Re: Банк Глобус

  klug написав:Ви описуєте ситуацію, коли усе пішло за планом. Мені теж ще ніколи у банку не казали, що мене не знають і раніше ніколи не бачили, що не означає, що такого не може статися у принципі.
Мне пока с таким сталкиваться не приходилось,да я как то спокойно к этому отношусь,зная,что люди вообще размещают и пополняют депо в ИБ! У меня есть на руках квитанция о внесении средств и смс о зачислении средств! Ну и верю в наш фонд,который меня ещё ниразу не кинул!
  vkladchiik написав:"Глобус" неожиданно оказался среди банков в зоне риска :( https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html
Ну там же написано ближе к критическому! У трёх банков вообще ниже,а у фарсика 0 :shock: А вообще все знают,что Шарик гусар и риск благородное дело!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:01

  vkladchiik написав:"Глобус" неожиданно оказался среди банков в зоне риска :( https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html

Ага..капіталець пора наростити...троха.
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:06

Re: Банк Глобус

Vorlon написав:При цене вопроса 0,00 грн. у вас серьёзные проблемы с жабой


Пардон, а разве цена вопроса не в тарифе за выпуск самой именной карты разово + 40 грн/мес обслуживание + м-банкинг? Иные расходы не учитываем. Не было бы выбора (т.е. мгновенки) — ок, пляшем, но он же есть.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:32

  Mathias написав:
Vorlon написав:При цене вопроса 0,00 грн. у вас серьёзные проблемы с жабой


Пардон, а разве цена вопроса не в тарифе за выпуск самой именной карты разово + 40 грн/мес обслуживание + м-банкинг? Иные расходы не учитываем. Не было бы выбора (т.е. мгновенки) — ок, пляшем, но он же есть.

Ну, якщо вам конче потрібен саме Голд і інших карток ви не визнаєте, то можна і так. При бажанні можна навіть за Платинум-пакет доплатити, правда не ясно, як це з вашою жабою узгоджується.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:34

  Mathias написав:Пардон, а разве цена вопроса не в тарифе за выпуск самой именной карты разово + 40 грн/мес обслуживание + м-банкинг? Иные расходы не учитываем. Не было бы выбора (т.е. мгновенки) — ок, пляшем, но он же есть.

Вы о чём вообще? Тарифы неименной и именной обычного класса карт одинаковы:
1) выпуск - 0,00 грн.;
2) обслуживание - 0,00 грн.;
3) СМС - 5,00 грн./мес.

Я свою именную в Запорожье заказывал в августе прошлого года. А если бы ждал мгновенку, то наверное и сегодня бы был без карты. Тогда их просто в наш город не присылали вообще. Наверное и сейчас так...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:01

Шановний Представник Шаромиги тут буває?
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:30

  bub-har написав:
  klug написав:Щодо документів, то у випадку проблем хоч з Фондом,
3 раза был под ВА! Молча ждал очереди и с паспортом и кодом ехал всё получал без шума и пыли и не показывал никаких договоров с банка,хотя они у меня были с собой!

А зачем Вы их с собой брали? Показать девочке-менегеру банка-агента? Или прям сразу начальнику отделения?
если уважаемый включил клиента в общий реестр, то никаких договором то не надо. А если нет... то хоть унитаз, хоть опу показывай...
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:01

  Квесторе_поверніться написав:Шановний Представник Шаромиги тут буває?

Ні, але читають. Прозоро працювати не хочуть. Всі аХції мутні: за слоган нічого не дали. "Плати запасочкою" сертифікати Сільпо не віддають. Мабуть між собою все ділять. :twisted:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:11

  guntherhouse777 написав:
  bub-har написав:
  klug написав:Щодо документів, то у випадку проблем хоч з Фондом,
3 раза был под ВА! Молча ждал очереди и с паспортом и кодом ехал всё получал без шума и пыли и не показывал никаких договоров с банка,хотя они у меня были с собой!

А зачем Вы их с собой брали? Показать девочке-менегеру банка-агента? Или прям сразу начальнику отделения?
если уважаемый включил клиента в общий реестр, то никаких договором то не надо. А если нет... то хоть унитаз, хоть опу показывай...
Ну я как бы всегда предпочитаю быть готовым к худшему и к любым придиркам в банках-агентах по выплатам,поэтому лишний раз перестраховываюсь,тем более что получал 3 раза в разных банках и откуда мне знать,что им в голову придёт! Ведь я помню,что в "каждом монастыре свои уставы"!Ох меня и помучали в эксиме и пумбе,а вот в пивденном очень понравилось-выплатили за 20 минут! Если (не дай Бог конечно,ещё придётся ехать в банк-агент,то всегда буду брать с собой все документы и ксерокопии и мне не тяжело прихватить с собой папочку!
bub-har
 
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