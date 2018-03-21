Додано: Чет 22 бер, 2018 12:11

guntherhouse777 написав: bub-har написав: klug написав: Щодо документів, то у випадку проблем хоч з Фондом, Щодо документів, то у випадку проблем хоч з Фондом, 3 раза был под ВА! Молча ждал очереди и с паспортом и кодом ехал всё получал без шума и пыли и не показывал никаких договоров с банка,хотя они у меня были с собой! 3 раза был под ВА! Молча ждал очереди и с паспортом и кодом ехал всё получал без шума и пыли и не показывал никаких договоров с банка,хотя они у меня были с собой!

А зачем Вы их с собой брали? Показать девочке-менегеру банка-агента? Или прям сразу начальнику отделения?

если уважаемый включил клиента в общий реестр, то никаких договором то не надо. А если нет... то хоть унитаз, хоть опу показывай... А зачем Вы их с собой брали? Показать девочке-менегеру банка-агента? Или прям сразу начальнику отделения?если уважаемый включил клиента в общий реестр, то никаких договором то не надо. А если нет... то хоть унитаз, хоть опу показывай...

Ну я как бы всегда предпочитаю быть готовым к худшему и к любым придиркам в банках-агентах по выплатам,поэтому лишний раз перестраховываюсь,тем более что получал 3 раза в разных банках и откуда мне знать,что им в голову придёт! Ведь я помню,что в "каждом монастыре свои уставы"!Ох меня и помучали в эксиме и пумбе,а вот в пивденном очень понравилось-выплатили за 20 минут! Если (не дай Бог конечно,ещё придётся ехать в банк-агент,то всегда буду брать с собой все документы и ксерокопии и мне не тяжело прихватить с собой папочку!