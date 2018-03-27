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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 09:25
Пришли проценты и смс
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 28 бер, 2018 09:26
Вкладчик1234 написав:
Пришли проценты и смс
А другие, в лучшем случае, к выходным начислят. Вот тебе и шаромыжник.
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wig
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Додано: Сер 28 бер, 2018 11:24
Пять викликів від державного мужаhttps://news.finance.ua/ru/news/-/42329 ... erspektivy
Завдання Мамед ДідЯші поставив.
А капітал слід наростити...інакше НБУ покарає.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 28 бер, 2018 11:43
Квесторе_поверніться написав:
А капітал слід наростити
С этим поможем.
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wig
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Додано: Сер 28 бер, 2018 11:50
wig написав: Квесторе_поверніться написав:
А капітал слід наростити
С этим поможем.
В акціонери мітите?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 28 бер, 2018 11:55
Акции под фонд не попадают, дурних нема.
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wig
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:05
wig написав:
Акции под фонд не попадают, дурних нема.
Т.е. передумали уже помогать? )
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:39
В разумных пределах.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Сер 28 бер, 2018 12:45
rembo
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