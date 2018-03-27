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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 301302303304>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:25

Пришли проценты и смс :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:26

Re: Банк Глобус

  Вкладчик1234 написав:Пришли проценты и смс

А другие, в лучшем случае, к выходным начислят. Вот тебе и шаромыжник.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:24

Пять викликів від державного мужа
https://news.finance.ua/ru/news/-/42329 ... erspektivy
Завдання Мамед ДідЯші поставив.
А капітал слід наростити...інакше НБУ покарає.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:43

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:А капітал слід наростити

С этим поможем.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:50

  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:А капітал слід наростити

С этим поможем.

В акціонери мітите?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:55

Акции под фонд не попадают, дурних нема.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:05

  wig написав:Акции под фонд не попадают, дурних нема.


Т.е. передумали уже помогать? )
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:39

В разумных пределах.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:56

Подскажите, а плату за м-банк снимают за месяц наперед или за прошедший?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:06

  ignorabimus написав:Подскажите, а плату за м-банк снимают за месяц наперед или за прошедший?

за прошедший
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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