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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:11
Если отключить смс-инфо по Видсоточке+
и попытаться через п2п снять с неё деньги Приватом:
код подтверждения - придет ? Или нужно будет звонить на саппорт Глобуса ?
Можно ли будет зайти в ИБ Глобуса ?
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mustbe
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Додано: Сер 28 бер, 2018 14:22
mustbe
На полбуханки хлеба не хватает? Сочувствую...
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Додано: Сер 28 бер, 2018 14:27
Сочувствуйте молча.
Я не люблю оплачивать услуги, которые мне не нужны.
СМС-инфо - не нужен.
Лукап - нужен.
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mustbe
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Додано: Сер 28 бер, 2018 14:34
mustbe написав:
Если отключить смс-инфо по Видсоточке+
и попытаться через п2п снять с неё деньги Приватом:
код подтверждения - придет ? Или нужно будет звонить на саппорт Глобуса ?
Можно ли будет зайти в ИБ Глобуса ?
ничо работать не будет
ещё и саппорт посоветует в отд. заскочить за лук-апом
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 28 бер, 2018 17:24
mustbe написав:
Лукап - нужен.
Что такое лукап? Просмотр?
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Додано: Сер 28 бер, 2018 17:28
mustbe написав:
Если отключить смс-инфо по Видсоточке+
и попытаться через п2п снять с неё деньги Приватом:
код подтверждения - придет ? Или нужно будет звонить на саппорт Глобуса ?
Можно ли будет зайти в ИБ Глобуса ?
В ІБ не зайти...але 6 цифр коду на гарячій лінії називають.
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Квесторе_поверніться
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