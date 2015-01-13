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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 301302303304

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:11

Если отключить смс-инфо по Видсоточке+
и попытаться через п2п снять с неё деньги Приватом:
код подтверждения - придет ? Или нужно будет звонить на саппорт Глобуса ?

Можно ли будет зайти в ИБ Глобуса ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:22

mustbe
На полбуханки хлеба не хватает? Сочувствую...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:27

Сочувствуйте молча.

Я не люблю оплачивать услуги, которые мне не нужны.
СМС-инфо - не нужен.
Лукап - нужен.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:34

  mustbe написав:Если отключить смс-инфо по Видсоточке+
и попытаться через п2п снять с неё деньги Приватом:
код подтверждения - придет ? Или нужно будет звонить на саппорт Глобуса ?

Можно ли будет зайти в ИБ Глобуса ?

ничо работать не будет
ещё и саппорт посоветует в отд. заскочить за лук-апом :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:24

Re: Банк Глобус

  mustbe написав:Лукап - нужен.
Что такое лукап? Просмотр?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:28

  mustbe написав:Если отключить смс-инфо по Видсоточке+
и попытаться через п2п снять с неё деньги Приватом:
код подтверждения - придет ? Или нужно будет звонить на саппорт Глобуса ?

Можно ли будет зайти в ИБ Глобуса ?

В ІБ не зайти...але 6 цифр коду на гарячій лінії називають.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:37

  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:Если отключить смс-инфо по Видсоточке+
и попытаться через п2п снять с неё деньги Приватом:
код подтверждения - придет ? Или нужно будет звонить на саппорт Глобуса ?

Можно ли будет зайти в ИБ Глобуса ?

В ІБ не зайти...але 6 цифр коду на гарячій лінії називають.

Горячка уже знает, шо такое лук-ап? :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:03

Сlientage, просто код 6 цифр і транзакцію на суму називаю.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:53

Коллеги, напомнить дефолтные лимиты на п2п по Видсоточке+ и на сколько через кал можно поднять? С погашением Мони приколов нет?
GrafBV
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:24

підіймаю або через веб, або через мобайл. до 30к підіймав, більше не пробував. приколів не було.
casper12
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