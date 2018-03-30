кстати, всем кто любит Шарик:
происхождение слова шаромыга от франц. cher ami «любезный друг» (от обращения солдат отступающей армии Наполеона о помощи, пощаде и т. д.)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:20
кстати, всем кто любит Шарик:
происхождение слова шаромыга от франц. cher ami «любезный друг» (от обращения солдат отступающей армии Наполеона о помощи, пощаде и т. д.)
Додано: Суб 31 бер, 2018 00:20
Re: Банк Глобус
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