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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 302303304305

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:20

кстати, всем кто любит Шарик:
происхождение слова шаромыга от франц. cher ami «любезный друг» (от обращения солдат отступающей армии Наполеона о помощи, пощаде и т. д.) :D
keep
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 00:20

Re: Банк Глобус

  keep написав:происхождение слова шаромыга
В некоторых словарях слова,котрые у нас ругательные,а у них наоборот! Я не могу называть своего лучшего друга шаромыгой,даже если на другом языке это слово имеет другое значение!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:34

Re: Банк Глобус

bub-har написав:
  keep написав:происхождение слова шаромыга
В некоторых словарях слова,котрые у нас ругательные,а у них наоборот! Я не могу называть своего лучшего друга шаромыгой,даже если на другом языке это слово имеет другое значение!
Перечитайте определение. Никакого"наоборот" нет, это презрительное выражение
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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