Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:20
кстати, всем кто любит Шарик:
происхождение слова шаромыга от франц. cher ami «любезный друг» (от обращения солдат отступающей армии Наполеона о помощи, пощаде и т. д.)
keep
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Додано: Суб 31 бер, 2018 00:20
keep написав:
происхождение слова шаромыга
В некоторых словарях слова,котрые у нас ругательные,а у них наоборот! Я не могу называть своего лучшего друга шаромыгой,даже если на другом языке это слово имеет другое значение!
bub-har
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Додано: Суб 31 бер, 2018 11:34
bub-har написав: keep написав:
происхождение слова шаромыга
В некоторых словарях слова,котрые у нас ругательные,а у них наоборот! Я не могу называть своего лучшего друга шаромыгой,даже если на другом языке это слово имеет другое значение!
Перечитайте определение. Никакого"наоборот" нет, это презрительное выражение
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Faceless
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2
Додано: Суб 31 бер, 2018 12:55
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: mustbe написав:
Если отключить смс-инфо по Видсоточке+
и попытаться через п2п снять с неё деньги Приватом:
код подтверждения - придет ? Или нужно будет звонить на саппорт Глобуса ?
Можно ли будет зайти в ИБ Глобуса ?
В ІБ не зайти...але 6 цифр коду на гарячій лінії називають.
Горячка уже знает, шо такое лук-ап?
Все они знают и делятся. Даже когда был каловский 044 еще.
Лимит по умолчанию 5К.
Поднимал на 80К.
Лимит на снятие в кассе и для п2п-разные вещи.
guntherhouse777
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Додано: Суб 31 бер, 2018 13:01
Faceless написав: bub-har написав: keep написав:
происхождение слова шаромыга
В некоторых словарях слова,котрые у нас ругательные,а у них наоборот! Я не могу называть своего лучшего друга шаромыгой,даже если на другом языке это слово имеет другое значение!
Перечитайте определение. Никакого"наоборот" нет, это презрительное выражение
Да я просто написал,что в других слрварях русские слова имеют другие значения и даже если у нас ругательное,то у них наоборот1 Для меня шаромыга ругательное слово по отношению к банку,хотя с французского
https://www.webtran.ru/translate/french/from-russian/
переводится cher ami " Дорогой друг"!Так и буду теперь называть Шарика!
bub-har
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Додано: Суб 31 бер, 2018 13:03
bub-har написав:
Дорогой друг"!Так и буду теперь называть Шарика!
...и дешевле нам не нуна
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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bub-har
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Додано: Суб 31 бер, 2018 14:01
у меня дорогой друг ассоциируется исключительно с Ющенковскими люби друзи
brainybird
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