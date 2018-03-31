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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 302303304305

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:20

кстати, всем кто любит Шарик:
происхождение слова шаромыга от франц. cher ami «любезный друг» (от обращения солдат отступающей армии Наполеона о помощи, пощаде и т. д.) :D
keep
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 00:20

Re: Банк Глобус

  keep написав:происхождение слова шаромыга
В некоторых словарях слова,котрые у нас ругательные,а у них наоборот! Я не могу называть своего лучшего друга шаромыгой,даже если на другом языке это слово имеет другое значение!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:34

Re: Банк Глобус

bub-har написав:
  keep написав:происхождение слова шаромыга
В некоторых словарях слова,котрые у нас ругательные,а у них наоборот! Я не могу называть своего лучшего друга шаромыгой,даже если на другом языке это слово имеет другое значение!
Перечитайте определение. Никакого"наоборот" нет, это презрительное выражение
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:55

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:Если отключить смс-инфо по Видсоточке+
и попытаться через п2п снять с неё деньги Приватом:
код подтверждения - придет ? Или нужно будет звонить на саппорт Глобуса ?

Можно ли будет зайти в ИБ Глобуса ?

В ІБ не зайти...але 6 цифр коду на гарячій лінії називають.

Горячка уже знает, шо такое лук-ап? :roll:

Все они знают и делятся. Даже когда был каловский 044 еще.
Лимит по умолчанию 5К.
Поднимал на 80К.
Лимит на снятие в кассе и для п2п-разные вещи.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 13:01

  Faceless написав:
bub-har написав:
  keep написав:происхождение слова шаромыга
В некоторых словарях слова,котрые у нас ругательные,а у них наоборот! Я не могу называть своего лучшего друга шаромыгой,даже если на другом языке это слово имеет другое значение!
Перечитайте определение. Никакого"наоборот" нет, это презрительное выражение
Да я просто написал,что в других слрварях русские слова имеют другие значения и даже если у нас ругательное,то у них наоборот1 Для меня шаромыга ругательное слово по отношению к банку,хотя с французского https://www.webtran.ru/translate/french/from-russian/ переводится cher ami " Дорогой друг"!Так и буду теперь называть Шарика! 8)
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 13:03

Re: Банк Глобус

  bub-har написав:Дорогой друг"!Так и буду теперь называть Шарика!

...и дешевле нам не нуна :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 13:08

  clientage написав:
  bub-har написав:Дорогой друг"!Так и буду теперь называть Шарика!

...и дешевле нам не нуна :mrgreen:
Всё, прилипла новая кликуха к Шарику! Вопрос: Где хранишь свободные средства? Ответ: У дорогого друга :mrgreen:
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:01

Re: Банк Глобус

у меня дорогой друг ассоциируется исключительно с Ющенковскими люби друзи
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:28

  brainybird написав:у меня дорогой друг ассоциируется исключительно с Ющенковскими люби друзи
Ну можно и на украинском Любый друг,или любый друзяка!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:56

Re: Банк Глобус

Любі друзі досить "флудити" і смітити в темі не інформативними повідомленнями.
chelavek
 
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