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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 кві, 2018 20:53
Как быстрее всего и с минимальным комисом (0,5% с получателя) перекинуть деньги со своего Глобуса на чужую КДВ в Привате ?
Востаннє редагувалось mustbe в Нед 01 кві, 2018 21:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 кві, 2018 20:59
Re: Банк Глобус
А хіба лікпей з глобуса на кдв 1%, не 0.5 ?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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