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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 303304305306

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:53

Как быстрее всего и с минимальным комисом (0,5% с получателя) перекинуть деньги со своего Глобуса на чужую КДВ в Привате ?
Востаннє редагувалось mustbe в Нед 01 кві, 2018 21:45, всього редагувалось 1 раз.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:59

Re: Банк Глобус

А хіба лікпей з глобуса на кдв 1%, не 0.5 ?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:06

Ликпей - то, что нужно.
Большое спасибо
mustbe
 
Повідомлень: 346
З нами з: 27.12.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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