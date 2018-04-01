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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 кві, 2018 20:53
Как быстрее всего и с минимальным комисом (0,5% с получателя) перекинуть деньги со своего Глобуса на чужую КДВ в Привате ?
Востаннє редагувалось mustbe
в Нед 01 кві, 2018 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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mustbe
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Додано: Нед 01 кві, 2018 20:59
А хіба лікпей з глобуса на кдв 1%, не 0.5 ?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Нед 01 кві, 2018 21:06
Ликпей - то, что нужно.
Большое спасибо
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mustbe
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Додано: Пон 02 кві, 2018 09:47
я правильно понимаю что видсоточка+ гарантируется фондом?
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andreyiskra
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Додано: Пон 02 кві, 2018 09:50
andreyiskra
Средства на любых картах любых банков страны гарантируются Фондом
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Vorlon
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Додано: Пон 02 кві, 2018 09:54
Vorlon написав:andreyiskra
Средства на любых картах любых банков страны гарантируются Фондом
На припейдных - нет.
Но видсоточка+ не такая
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 02 кві, 2018 09:58
Вкладчик1234 написав:
На припейдных - нет.
Правильное уточнение, но разве такие ещё остались карты?
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Vorlon
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Додано: Пон 02 кві, 2018 10:03
Vorlon написав:
Правильное уточнение, но разве такие ещё остались карты?
Восток.
Ещё знаю, что есть у привата, ощада, альфы
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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