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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 304305306307

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:41

Re: Банк Глобус

  Кассандра написав:А что значит припейдная? а то я наверное не сталкивалась с ними ещё

Сходите в Сильпо, купите за 2 грн. Там же на кассе и пополняется. По p2p на нее закинуть нельзя, но расплачиваться в Украине можно.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:43

Re: Банк Глобус

%% досі нема. Що там з кулькою?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:33

  chipmunk написав:%% досі нема. Що там з кулькою?

Ну і...ше немає? :(
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:47

Re: Банк Глобус

  chipmunk написав:%% досі нема. Що там з кулькою?

Проценты на прошлой неделе зашли.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:49

  wig написав:
  chipmunk написав:%% досі нема. Що там з кулькою?

Проценты на прошлой неделе зашли.

Це по В+, по депо сьогодні.
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