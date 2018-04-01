Сходите в Сильпо, купите за 2 грн. Там же на кассе и пополняется. По p2p на нее закинуть нельзя, но расплачиваться в Украине можно.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 10:41
Re: Банк Глобус
Сходите в Сильпо, купите за 2 грн. Там же на кассе и пополняется. По p2p на нее закинуть нельзя, но расплачиваться в Украине можно.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 02 кві, 2018 10:43
Re: Банк Глобус
%% досі нема. Що там з кулькою?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:47
Re: Банк Глобус
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:49
реклама
|