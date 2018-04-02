Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 10:41
Кассандра написав:
А что значит припейдная? а то я наверное не сталкивалась с ними ещё
Сходите в Сильпо, купите за 2 грн. Там же на кассе и пополняется. По p2p на нее закинуть нельзя, но расплачиваться в Украине можно.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Додано: Пон 02 кві, 2018 10:43
%% досі нема. Що там з кулькою?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:33
chipmunk написав:
%% досі нема. Що там з кулькою?
Ну і...ше немає?
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:47
chipmunk написав:
%% досі нема. Що там з кулькою?
Проценты на прошлой неделе зашли.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Повідомлень: 2726
З нами з: 06.01.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 161 раз.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 11:49
wig написав: chipmunk написав:
%% досі нема. Що там з кулькою?
Проценты на прошлой неделе зашли.
Це по В+, по депо сьогодні.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 24296
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1244 раз.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 12:22
Квесторе_поверніться написав:
Ну і...ше немає?
Є. Піду зараз ізимать
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Повідомлень: 7756
З нами з: 15.04.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 467 раз.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 17:47
Глобус начал 10-ку списывать?
1-го марта была 5-ка
Інкогніто
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Додано: Пон 02 кві, 2018 17:58
Інкогніто У меня всё чётко - сегодня списано ровно 5,00 грн.
Vorlon
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Додано: Пон 02 кві, 2018 18:00
теж рівно 5
casper12
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Додано: Пон 02 кві, 2018 18:26
У Шарика новая редакция Публичного Договора с 02.05.2018.
Інформуємо Вас, що з 02.05.2018 р. ПАТ «КБ «ГЛОБУС», керуючись пунктом «Порядок внесення змін (доповнень) до цього Договору та/або його розірвання» розділу «ОСОБЛИВІ УМОВИ» Договору на відкриття поточного рахунку та обслуговування платіжної картки ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (для фізичних осіб), вносить зміни та доповнення до Договору. У зв’язку з чим Договір на відкриття поточного рахунку та обслуговування платіжної картки ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (для фізичних осіб) викладено у новій редакції.
https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D1%82.pdf
Кто-нибудь видит, что изменилось?
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