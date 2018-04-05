andreyiskra написав:Получил карту видсоточка сегодня. Внести деньги не дали, сказали счет активируется попизже. Вечером пришла смс о том что счет подключен к м банкингу. А как в интернет банкинг зайти? Логина нет
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andreyiskra написав:Получил карту видсоточка сегодня. Внести деньги не дали, сказали счет активируется попизже. Вечером пришла смс о том что счет подключен к м банкингу. А как в интернет банкинг зайти? Логина нет
Логін має бути в цидулі що підписували на F+6 цифр, менеджер від руки вписує. Пароль приходить на телефон, якщо не забув.
Я не читал что там подписывал (как обычно). Странно что мне кроме карты и конверта с пином ничего не дали. Думал инетбанкинг как в прокате самому регить надо. Тоесть я могу с кдв привата одним платежом за 3грн перечислить на видсоточку 197к и никто вопросов не задаст? Ни приват чего так много, ни глобус откуда деньги.
andreyiskra написав:Я не читал что там подписывал (как обычно). Странно что мне кроме карты и конверта с пином ничего не дали. Думал инетбанкинг как в прокате самому регить надо. Тоесть я могу с кдв привата одним платежом за 3грн перечислить на видсоточку 197к и никто вопросов не задаст? Ни приват чего так много, ни глобус откуда деньги.
andreyiskra написав:Я не читал что там подписывал (как обычно). Странно что мне кроме карты и конверта с пином ничего не дали. Думал инетбанкинг как в прокате самому регить надо. Тоесть я могу с кдв привата одним платежом за 3грн перечислить на видсоточку 197к и никто вопросов не задаст? Ни приват чего так много, ни глобус откуда деньги.
Тільки фінмон може тормознути...якщо хочете з ним поспілкуватись...але ж Ви стільки за раз кидати не будете?