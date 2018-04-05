RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 306307308309>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:26

Банк “ГЛОБУС” предлагает новый, чрезвычайно удобный и практичный инструмент поиска квартир - лендинг.

https://globusbank.com.ua/ru/ipoteka.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1861
З нами з: 01.06.14
Подякував: 150 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:50

Re: Банк Глобус

Получил карту видсоточка сегодня. Внести деньги не дали, сказали счет активируется попизже. Вечером пришла смс о том что счет подключен к м банкингу. А как в интернет банкинг зайти? Логина нет
andreyiskra
 
Повідомлень: 477
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:50

Re: Банк Глобус

Сколько с привата можно за раз закидывать на видсоточку?
andreyiskra
 
Повідомлень: 477
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:57

  andreyiskra написав:Получил карту видсоточка сегодня. Внести деньги не дали, сказали счет активируется попизже. Вечером пришла смс о том что счет подключен к м банкингу. А как в интернет банкинг зайти? Логина нет

Позвонить в поддержку. Они пришлют СМС.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2753
З нами з: 06.01.12
Подякував: 48 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:59

  andreyiskra написав:Получил карту видсоточка сегодня. Внести деньги не дали, сказали счет активируется попизже. Вечером пришла смс о том что счет подключен к м банкингу. А как в интернет банкинг зайти? Логина нет

Логін має бути в цидулі що підписували на F+6 цифр, менеджер від руки вписує.
Пароль приходить на телефон, якщо не забув.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24341
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:01

  andreyiskra написав:Сколько с привата можно за раз закидывать на видсоточку?

Обмежень немає...але не більше Фонду. :wink:
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24341
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:19

Re: Банк Глобус

Я не читал что там подписывал (как обычно). Странно что мне кроме карты и конверта с пином ничего не дали. Думал инетбанкинг как в прокате самому регить надо.
Тоесть я могу с кдв привата одним платежом за 3грн перечислить на видсоточку 197к и никто вопросов не задаст? Ни приват чего так много, ни глобус откуда деньги.
andreyiskra
 
Повідомлень: 477
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:21

  andreyiskra написав:Я не читал что там подписывал (как обычно). Странно что мне кроме карты и конверта с пином ничего не дали. Думал инетбанкинг как в прокате самому регить надо.
Тоесть я могу с кдв привата одним платежом за 3грн перечислить на видсоточку 197к и никто вопросов не задаст? Ни приват чего так много, ни глобус откуда деньги.
можно за 6 грн и за 2 дня,как вариант
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10685
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:22

  andreyiskra написав:Я не читал что там подписывал (как обычно). Странно что мне кроме карты и конверта с пином ничего не дали. Думал инетбанкинг как в прокате самому регить надо.
Тоесть я могу с кдв привата одним платежом за 3грн перечислить на видсоточку 197к и никто вопросов не задаст? Ни приват чего так много, ни глобус откуда деньги.

Тільки фінмон може тормознути...якщо хочете з ним поспілкуватись...але ж Ви стільки за раз кидати не будете?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24341
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:30

Квесторе_поверніться я понял, уже не буду все сразу. У каждого банка есть финмон? Или это отдельная контора которая мониторит финансы?
andreyiskra
 
Повідомлень: 477
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 306307308309>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: БМ БАНК, andreyiskra, casper12, Google Feedfetcher, WachtAmRhein, Квесторе_поверніться і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
БМ БАНК 1 ... 460, 461, 462
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4618 753400
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 21:35
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 5527, 5528, 5529
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
55283 7116132
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 21:00
wig
ВТБ Банк 1 ... 1274, 1275, 1276
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12754 2466870
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 20:37
Игорь Алексеевич
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4619)
05.04.2018 22:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.