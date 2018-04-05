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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:33
andreyiskra написав:Квесторе_поверніться
я понял, уже не буду все сразу. У каждого банка есть финмон? Или это отдельная контора которая монитор и финансы?
Більше 150000 окрема контора. Менше внутрішній...але внутрішній в Шаромизі вроді тихо сидить...тьху-тьху.
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Квесторе_поверніться
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