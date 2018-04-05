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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 306307308309

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:33

  andreyiskra написав:Квесторе_поверніться я понял, уже не буду все сразу. У каждого банка есть финмон? Или это отдельная контора которая монитор и финансы?

Більше 150000 окрема контора. Менше внутрішній...але внутрішній в Шаромизі вроді тихо сидить...тьху-тьху.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:24

Re: Банк Глобус

Отримувач:
ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
МФО 380526
Код за ЄДРПОУ 35591059
Поточний рахунок 26257000
Призначення платежу:
Поповнення карткового
рахунку (або приватний
переказ на картрахунок) №
2625…. ПІБ
По этим реквизитам пополнять свою карту? свой счет 2625... где узнать? в ИБ когда логин дадут?
andreyiskra
 
Повідомлень: 478
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:05

  andreyiskra написав:Отримувач:
ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
МФО 380526
Код за ЄДРПОУ 35591059
Поточний рахунок 26257000
Призначення платежу:
Поповнення карткового
рахунку (або приватний
переказ на картрахунок) №
2625…. ПІБ
По этим реквизитам пополнять свою карту? свой счет 2625... где узнать? в ИБ когда логин дадут?


Да.
В отделении, в ИБ или на ГЛ.
Прийдет в СМС. Подключить ИБ можно через ГЛ.
Aps
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Повідомлень: 1866
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