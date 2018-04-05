Більше 150000 окрема контора. Менше внутрішній...але внутрішній в Шаромизі вроді тихо сидить...тьху-тьху.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:33
Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:24
Re: Банк Глобус
Отримувач:
ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
МФО 380526
Код за ЄДРПОУ 35591059
Поточний рахунок 26257000
Призначення платежу:
Поповнення карткового
рахунку (або приватний
переказ на картрахунок) №
2625…. ПІБ
По этим реквизитам пополнять свою карту? свой счет 2625... где узнать? в ИБ когда логин дадут?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:05
Да.
В отделении, в ИБ или на ГЛ.
Прийдет в СМС. Подключить ИБ можно через ГЛ.
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