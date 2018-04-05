|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:02
wig написав:
А кто писал, что в Привате теперь на второй день отправка СЭП? С такими тестами можно на все выходные процентов лишиться.
Вас дезинформировали. У Привата СЭП практически сразу уходит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 927
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:05
Фантом квитанция сразу появилась о том что платеж ушёл
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 482
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:09
andreyiskra написав:Фантом
квитанция сразу появилась о том что платеж ушёл
Т.е,если деньги зачислены на кдв и они доступны,то СЭП можно сразу отправлять-овера не будет?
-
bub-har
-
-
- Повідомлень: 1034
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:13
Наверное. Я с приват вклада скинул на кдв, сумма появилась на карте и я сразу перевел в глобус
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 482
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:22
andreyiskra написав:
Наверное
... держите нас у курсе дела
Приготовьте телепон любимого отделения, шобы проверить часика через два де деньги
они первую пополняху могут руцями заталкивать
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24101
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1941 раз.
- Подякували: 2708 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4635
|754827
|
|
|5394
|1326629
|
|
|55299
|7117933
|
реклама
|