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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 307308309310

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:02

  wig написав:А кто писал, что в Привате теперь на второй день отправка СЭП? С такими тестами можно на все выходные процентов лишиться.

Вас дезинформировали. У Привата СЭП практически сразу уходит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:05

Фантом квитанция сразу появилась о том что платеж ушёл
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:09

  andreyiskra написав:Фантом квитанция сразу появилась о том что платеж ушёл
Т.е,если деньги зачислены на кдв и они доступны,то СЭП можно сразу отправлять-овера не будет?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:13

Re: Банк Глобус

Наверное. Я с приват вклада скинул на кдв, сумма появилась на карте и я сразу перевел в глобус
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:22

Re: Банк Глобус

  andreyiskra написав:Наверное

... держите нас у курсе дела
Приготовьте телепон любимого отделения, шобы проверить часика через два де деньги
они первую пополняху могут руцями заталкивать :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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