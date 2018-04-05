Вас дезинформировали. У Привата СЭП практически сразу уходит.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:02
Вас дезинформировали. У Привата СЭП практически сразу уходит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:09
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:13
Re: Банк Глобус
Наверное. Я с приват вклада скинул на кдв, сумма появилась на карте и я сразу перевел в глобус
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:22
Re: Банк Глобус
... держите нас у курсе дела
Приготовьте телепон любимого отделения, шобы проверить часика через два де деньги
они первую пополняху могут руцями заталкивать
... делайте хоть что-нибудь!
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