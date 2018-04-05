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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:02
wig написав:
А кто писал, что в Привате теперь на второй день отправка СЭП? С такими тестами можно на все выходные процентов лишиться.
Вас дезинформировали. У Привата СЭП практически сразу уходит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:05
Фантом квитанция сразу появилась о том что платеж ушёл
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andreyiskra
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:09
andreyiskra написав:Фантом
квитанция сразу появилась о том что платеж ушёл
Т.е,если деньги зачислены на кдв и они доступны,то СЭП можно сразу отправлять-овера не будет?
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bub-har
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:13
Наверное. Я с приват вклада скинул на кдв, сумма появилась на карте и я сразу перевел в глобус
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andreyiskra
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:22
andreyiskra написав:
Наверное
... держите нас у курсе дела
Приготовьте телепон любимого отделения, шобы проверить часика через два де деньги
они первую пополняху могут руцями заталкивать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:54
clientage написав: andreyiskra написав:
Наверное
... держите нас у курсе дела
Приготовьте телепон любимого отделения, шобы проверить часика через два де деньги
они первую пополняху могут руцями заталкивать
Разбирать общебанковский сборник ручками в конкретном отделении какая то нереальная технология получается.
Могут возможно в ГБ звякнуть и попросить протолкнуть разве что если оно не полностью автоматизировано.
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Aps
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:00
Aps написав: clientage написав: andreyiskra написав:
Наверное
... держите нас у курсе дела
Приготовьте телепон любимого отделения, шобы проверить часика через два де деньги
они первую пополняху могут руцями заталкивать
Разбирать общебанковский сборник ручками в конкретном отделении какая то нереальная технология получается.
Могут возможно в ГБ звякнуть и попросить протолкнуть разве что если оно не полностью автоматизировано.
Мне звонила Алёнка из отд. на Саксе в Киеве и уточняла, шо это за гроши пришли и шо с ними делать... вообщем первый и последний раз мило так побеседовали, а потом усё летаИт без вопрософф
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:11
Тоже на новую карту запулил сразу 5-6СЕПов. Три дня искали. Но нашли и все зачислили. Теперь только по одному, второй только после зачисления первого.
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lel
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П'ят 06 кві, 2018 13:12
mustbe
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Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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