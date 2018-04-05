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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 307308309310

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:02

  wig написав:А кто писал, что в Привате теперь на второй день отправка СЭП? С такими тестами можно на все выходные процентов лишиться.

Вас дезинформировали. У Привата СЭП практически сразу уходит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:05

Фантом квитанция сразу появилась о том что платеж ушёл
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:09

  andreyiskra написав:Фантом квитанция сразу появилась о том что платеж ушёл
Т.е,если деньги зачислены на кдв и они доступны,то СЭП можно сразу отправлять-овера не будет?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:13

Re: Банк Глобус

Наверное. Я с приват вклада скинул на кдв, сумма появилась на карте и я сразу перевел в глобус
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:22

Re: Банк Глобус

  andreyiskra написав:Наверное

... держите нас у курсе дела
Приготовьте телепон любимого отделения, шобы проверить часика через два де деньги
они первую пополняху могут руцями заталкивать :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:54

  clientage написав:
  andreyiskra написав:Наверное

... держите нас у курсе дела
Приготовьте телепон любимого отделения, шобы проверить часика через два де деньги
они первую пополняху могут руцями заталкивать :mrgreen:


Разбирать общебанковский сборник ручками в конкретном отделении какая то нереальная технология получается. :?
Могут возможно в ГБ звякнуть и попросить протолкнуть разве что если оно не полностью автоматизировано.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:00

  Aps написав:
  clientage написав:
  andreyiskra написав:Наверное

... держите нас у курсе дела
Приготовьте телепон любимого отделения, шобы проверить часика через два де деньги
они первую пополняху могут руцями заталкивать :mrgreen:


Разбирать общебанковский сборник ручками в конкретном отделении какая то нереальная технология получается. :?
Могут возможно в ГБ звякнуть и попросить протолкнуть разве что если оно не полностью автоматизировано.

Мне звонила Алёнка из отд. на Саксе в Киеве и уточняла, шо это за гроши пришли и шо с ними делать... вообщем первый и последний раз мило так побеседовали, а потом усё летаИт без вопрософф :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:06

  clientage написав:
  Aps написав: Разбирать общебанковский сборник ручками в конкретном отделении какая то нереальная технология получается. :?
Могут возможно в ГБ звякнуть и попросить протолкнуть разве что если оно не полностью автоматизировано.

Мне звонила Алёнка из отд. на Саксе в Киеве и уточняла, шо это за гроши пришли и шо с ними делать... вообщем первый и последний раз мило так побеседовали, а потом усё летаИт без вопрософф :lol:


То может она просто хотела пообщаться. :mrgreen:
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:11

Re: Банк Глобус

Тоже на новую карту запулил сразу 5-6СЕПов. Три дня искали. Но нашли и все зачислили. Теперь только по одному, второй только после зачисления первого.
lel
 
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