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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:07
смс-ки по відсоточці 10 грн./міс?
ось так :(
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d_12
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:07
d_12, 5
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:14
clientage написав:d_12
, 5
дивно, залишок 30/03 на 10 грн. більший, ніж залишок на сьогодні, в ІБ тих списань не видно та й смс-ки про них не приходили
ось так :(
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d_12
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:40
Я ИНН не указал при пополнении, это важно?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:45
andreyiskra написав:
Я ИНН не указал при пополнении, это важно?
Доходят и без ИНН.
Кстати если бы протестировать на 150т. то можно было бы заодно проверить как финмон у них работает.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:46
andreyiskra написав:
Я ИНН не указал при пополнении, это важно?
Шарик ваащето просит в Назначении указывать ток номер картсчета и ФИО, про ИНН никакого уговора не было
Я седня с Ощада отправил тестовые 10грн, вот посмотрим чьи раньше прийдут
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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