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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 308309310311

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:07

???

смс-ки по відсоточці 10 грн./міс?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:07

d_12, 5
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:14

  clientage написав:d_12, 5


дивно, залишок 30/03 на 10 грн. більший, ніж залишок на сьогодні, в ІБ тих списань не видно та й смс-ки про них не приходили :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:40

Re: Банк Глобус

Я ИНН не указал при пополнении, это важно?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:45

  andreyiskra написав:Я ИНН не указал при пополнении, это важно?


Доходят и без ИНН.

Кстати если бы протестировать на 150т. то можно было бы заодно проверить как финмон у них работает. :)
Aps
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  #<1 ... 308309310311
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