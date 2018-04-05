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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:07
???
смс-ки по відсоточці 10 грн./міс?
ось так :(
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:14
дивно, залишок 30/03 на 10 грн. більший, ніж залишок на сьогодні, в ІБ тих списань не видно та й смс-ки про них не приходили
ось так :(
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:40
Re: Банк Глобус
Я ИНН не указал при пополнении, это важно?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:45
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:46
Шарик ваащето просит в Назначении указывать ток номер картсчета и ФИО, про ИНН никакого уговора не было
Я седня с Ощада отправил тестовые 10грн, вот посмотрим чьи раньше прийдут
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:50
Ага и Приват, он када-то ооочень не любил большие суммы отдавать... таки переводики в конце дня уходили
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:54
clientage я когда вчера в отделении брал карту, то попросил тётю дать реквизиты куда пополнять. сегодня в иб увидел сам. а только что тётя выслала на электронку реквизиты и там есть инн.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:05
andreyiskra, ничоо, прорвёмся. Главное номер счета не перепутать, остальное нуна тока для доПпроверки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:38
Re: Банк Глобус
Сегодня решил себе завести Видсоточку. По скольку уже был клиентом, потребовали лишь подпись на конверте с пин кодом, и на заявлении на ИБ. Карт в безымянных в отделении целая пачка. Сделал в 12 тестовый платеж с форварда в 16 отобразилось в ИБ глобуса.
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