Хорошооо вам, мои с Ощада (с 15:00) ещё не видны
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:49
Re: Банк Глобус
Хорошооо вам, мои с Ощада (с 15:00) ещё не видны
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:06
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:12
эт вы погорячились
из Альфы они ж тока в 17:00 стартанут, а сёдня еще типа чуток короткий день
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:14
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