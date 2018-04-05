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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 310311312313>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:49

Re: Банк Глобус

  pavyak написав:Сделал в 12 тестовый платеж с форварда в 16 отобразилось в ИБ глобуса.

Хорошооо вам, мои с Ощада (с 15:00) ещё не видны :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:06

  clientage написав:
  pavyak написав:Сделал в 12 тестовый платеж с форварда в 16 отобразилось в ИБ глобуса.

Хорошооо вам, мои с Ощада (с 15:00) ещё не видны :(

Ну я в 15 еще и с альфы кинул, их тоже нет.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:12

  pavyak написав:
  clientage написав:
  pavyak написав:Сделал в 12 тестовый платеж с форварда в 16 отобразилось в ИБ глобуса.

Хорошооо вам, мои с Ощада (с 15:00) ещё не видны :(

Ну я в 15 еще и с альфы кинул, их тоже нет.

эт вы погорячились
из Альфы они ж тока в 17:00 стартанут, а сёдня еще типа чуток короткий день :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:14

  clientage написав:а сёдня еще типа чуток короткий день :)

С чего это? Разве завтра официальный праздник?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:17

  Vorlon написав:
  clientage написав:а сёдня еще типа чуток короткий день :)

С чего это? Разве завтра официальный праздник?

ну эт я по себе сужу... када впереди ТРИ выходных. Мы седня с обеда платежи не принимаем, межбанк не отслеживаем, товар не отгружаем... только строгий пост 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:20

clientage Ну на то он и тест. 15грн, полетают 4 дня
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:22

  clientage написав:
  pavyak написав:Сделал в 12 тестовый платеж с форварда в 16 отобразилось в ИБ глобуса.

Хорошооо вам, мои с Ощада (с 15:00) ещё не видны :(

Хіба з Ощада після обіду відправлені в той самий день приходять рецепієнту?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:24

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  pavyak написав:Сделал в 12 тестовый платеж с форварда в 16 отобразилось в ИБ глобуса.

Хорошооо вам, мои с Ощада (с 15:00) ещё не видны :(

Хіба з Ощада після обіду відправлені в той самий день приходять рецепієнту?

до 15:00 отправленный в 15:00 уходят... и за 1..2ч обычно доходят. Проверено на Таське, цыгане и Коко. Вот ШаромыжниХ тупит чуток похоже :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:30

  clientage написав:до 15:00 отправленный в 15:00 уходят... и за 1..2ч обычно доходят. Проверено на Таське, цыгане и Коко. Вот ШаромыжниХ тупит чуток похоже :evil:


Обеденный из альфы был в 16.23.
Посмотрел историю в основном зачисление идет между 20 - 30 минутами.
Так что возможно какаято автоматизация этого процесса тут все таки имеется.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:34

  Aps написав:
  clientage написав:до 15:00 отправленный в 15:00 уходят... и за 1..2ч обычно доходят. Проверено на Таське, цыгане и Коко. Вот ШаромыжниХ тупит чуток похоже :evil:


Обеденный из альфы был в 16.23.
Посмотрел историю в основном зачисление идет между 20 - 30 минутами.
Так что возможно какаято автоматизация этого процесса тут все таки имеется.

Т.е. синхронизация карт идет каждые 30мин, как и у Альфы :)
Мои обеденые Альфовские уже везде позаходили
Остался тестовый ощАд. Он один раз в день отправляет.
Мож они на летнее время не перешли :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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