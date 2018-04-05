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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:49
pavyak написав:
Сделал в 12 тестовый платеж с форварда в 16 отобразилось в ИБ глобуса.
Хорошооо вам, мои с Ощада (с 15:00) ещё не видны
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:12
pavyak написав: clientage написав: pavyak написав:
Сделал в 12 тестовый платеж с форварда в 16 отобразилось в ИБ глобуса.
Хорошооо вам, мои с Ощада (с 15:00) ещё не видны
Ну я в 15 еще и с альфы кинул, их тоже нет.
эт вы погорячились
из Альфы они ж тока в 17:00 стартанут, а сёдня еще типа чуток короткий день
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clientage
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:14
clientage написав:
а сёдня еще типа чуток короткий день
С чего это? Разве завтра официальный праздник?
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Vorlon
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:17
Vorlon написав: clientage написав:
а сёдня еще типа чуток короткий день
С чего это? Разве завтра официальный праздник?
ну эт я по себе сужу... када впереди ТРИ выходных. Мы седня с обеда платежи не принимаем, межбанк не отслеживаем, товар не отгружаем... только строгий пост
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:20
clientage Ну на то он и тест. 15грн, полетают 4 дня
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pavyak
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:22
clientage написав: pavyak написав:
Сделал в 12 тестовый платеж с форварда в 16 отобразилось в ИБ глобуса.
Хорошооо вам, мои с Ощада (с 15:00) ещё не видны
Хіба з Ощада після обіду відправлені в той самий день приходять рецепієнту?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:24
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: pavyak написав:
Сделал в 12 тестовый платеж с форварда в 16 отобразилось в ИБ глобуса.
Хорошооо вам, мои с Ощада (с 15:00) ещё не видны
Хіба з Ощада після обіду відправлені в той самий день приходять рецепієнту?
до 15:00 отправленный в 15:00 уходят... и за 1..2ч обычно доходят. Проверено на Таське, цыгане и Коко. Вот ШаромыжниХ тупит чуток похоже
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:30
clientage написав:
до 15:00 отправленный в 15:00 уходят... и за 1..2ч обычно доходят. Проверено на Таське, цыгане и Коко. Вот ШаромыжниХ тупит чуток похоже
Обеденный из альфы был в 16.23.
Посмотрел историю в основном зачисление идет между 20 - 30 минутами.
Так что возможно какаято автоматизация этого процесса тут все таки имеется.
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Aps
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:34
Aps написав: clientage написав:
до 15:00 отправленный в 15:00 уходят... и за 1..2ч обычно доходят. Проверено на Таське, цыгане и Коко. Вот ШаромыжниХ тупит чуток похоже
Обеденный из альфы был в 16.23.
Посмотрел историю в основном зачисление идет между 20 - 30 минутами.
Так что возможно какаято автоматизация этого процесса тут все таки имеется.
Т.е. синхронизация карт идет каждые 30мин, как и у Альфы
Мои обеденые Альфовские уже везде позаходили
Остался тестовый ощАд. Он один раз в день отправляет.
Мож они на летнее время не перешли
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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