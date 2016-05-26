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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 310311312313

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:01

Re: Банк Глобус

Ребят, Глобус при зачислении малых сумм, СМСки практически не шлёт, да и по внушительным не всегда присылает смску. Проверьте в ИБ, уверен большинству деньги уже зашли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:47

  Фантом написав:Ребят, Глобус при зачислении малых сумм, СМСки практически не шлёт, да и по внушительным не всегда присылает смску. Проверьте в ИБ, уверен большинству деньги уже зашли.

Моя вечерня Альфа тоже заехала. Я и не ждал смс только туда и смотрел.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:05

Re: Банк Глобус

А у меня болт зашел. Горячка морозится про три дня.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:13

Ощад зашёл около 18:30, проводка текущим оперднём. Ну лана, мона и так :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:52

Re: Банк Глобус

в 18:30 пришли смс об сегодняшних зачислениях тестовых сумм
pavyak
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