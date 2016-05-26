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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:01
Ребят, Глобус при зачислении малых сумм, СМСки практически не шлёт, да и по внушительным не всегда присылает смску. Проверьте в ИБ, уверен большинству деньги уже зашли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:47
Фантом написав:
Ребят, Глобус при зачислении малых сумм, СМСки практически не шлёт, да и по внушительным не всегда присылает смску. Проверьте в ИБ, уверен большинству деньги уже зашли.
Моя вечерня Альфа тоже заехала. Я и не ждал смс только туда и смотрел.
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pavyak
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:05
А у меня болт зашел. Горячка морозится про три дня.
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andreyiskra
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:13
Ощад зашёл около 18:30, проводка текущим оперднём. Ну лана, мона и так
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:52
в 18:30 пришли смс об сегодняшних зачислениях тестовых сумм
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pavyak
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П'ят 06 кві, 2018 18:55
sens
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