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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:01
Re: Банк Глобус
Ребят, Глобус при зачислении малых сумм, СМСки практически не шлёт, да и по внушительным не всегда присылает смску. Проверьте в ИБ, уверен большинству деньги уже зашли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:47
Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:05
Re: Банк Глобус
А у меня болт зашел. Горячка морозится про три дня.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:13
Ощад зашёл около 18:30, проводка текущим оперднём. Ну лана, мона и так
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:52
Re: Банк Глобус
в 18:30 пришли смс об сегодняшних зачислениях тестовых сумм
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:28
Три дня, то для банка отправителя обычно. Похоже Приват придержал.
Мои пополняшки все зашли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:15
Re: Банк Глобус
ну а че не придержать даже на день. ведь это выйдет на все выхи у себя оставить
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