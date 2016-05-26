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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 310311312313

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:01

Re: Банк Глобус

Ребят, Глобус при зачислении малых сумм, СМСки практически не шлёт, да и по внушительным не всегда присылает смску. Проверьте в ИБ, уверен большинству деньги уже зашли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:47

  Фантом написав:Ребят, Глобус при зачислении малых сумм, СМСки практически не шлёт, да и по внушительным не всегда присылает смску. Проверьте в ИБ, уверен большинству деньги уже зашли.

Моя вечерня Альфа тоже заехала. Я и не ждал смс только туда и смотрел.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:05

Re: Банк Глобус

А у меня болт зашел. Горячка морозится про три дня.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:13

Ощад зашёл около 18:30, проводка текущим оперднём. Ну лана, мона и так :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:52

Re: Банк Глобус

в 18:30 пришли смс об сегодняшних зачислениях тестовых сумм
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:28

  andreyiskra написав:А у меня болт зашел. Горячка морозится про три дня.

Три дня, то для банка отправителя обычно. Похоже Приват придержал.
Мои пополняшки все зашли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:15

Re: Банк Глобус

ну а че не придержать даже на день. ведь это выйдет на все выхи у себя оставить
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:19

  Фантом написав:
  wig написав:А кто писал, что в Привате теперь на второй день отправка СЭП? С такими тестами можно на все выходные процентов лишиться.

Вас дезинформировали. У Привата СЭП практически сразу уходит.

У вас устаревшая информация. Приват уже с середины марта отправляет сэп на другой день. Сама не проверяла но наткнулась на такое сообщение от
  IMPRINTER написав:господа, я правильно понял, что у примата он-лайн сэп умер ? ... теперь при нажатии "по Украине" или на старые шаблоны перекидывает в "Мои платежи" на бездоговорной платеж - а там же сэп шлют не он-лайн, а на сл. день тока ...

оригинал этого сообщения тут
Кассандра
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