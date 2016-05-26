|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:01
Ребят, Глобус при зачислении малых сумм, СМСки практически не шлёт, да и по внушительным не всегда присылает смску. Проверьте в ИБ, уверен большинству деньги уже зашли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 934
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:47
Фантом написав:
Ребят, Глобус при зачислении малых сумм, СМСки практически не шлёт, да и по внушительным не всегда присылает смску. Проверьте в ИБ, уверен большинству деньги уже зашли.
Моя вечерня Альфа тоже заехала. Я и не ждал смс только туда и смотрел.
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2061
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:05
А у меня болт зашел. Горячка морозится про три дня.
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 485
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:13
Ощад зашёл около 18:30, проводка текущим оперднём. Ну лана, мона и так
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24123
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1943 раз.
- Подякували: 2711 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:52
в 18:30 пришли смс об сегодняшних зачислениях тестовых сумм
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2061
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:28
andreyiskra написав:
А у меня болт зашел. Горячка морозится про три дня.
Три дня, то для банка отправителя обычно. Похоже Приват придержал.
Мои пополняшки все зашли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 934
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:15
ну а че не придержать даже на день. ведь это выйдет на все выхи у себя оставить
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 2885
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 413 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:19
Фантом написав: wig написав:
А кто писал, что в Привате теперь на второй день отправка СЭП? С такими тестами можно на все выходные процентов лишиться.
Вас дезинформировали. У Привата СЭП практически сразу уходит.
У вас устаревшая информация. Приват уже с середины марта отправляет сэп на другой день. Сама не проверяла но наткнулась на такое сообщение от
IMPRINTER написав:
господа, я правильно понял, что у примата он-лайн сэп умер ? ... теперь при нажатии "по Украине" или на старые шаблоны перекидывает в "Мои платежи" на бездоговорной платеж - а там же сэп шлют не он-лайн, а на сл. день тока ...
оригинал этого сообщения тут
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 515
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|55311
|7119442
|
|
|30520
|3756205
|
|
|145
|26809
|
реклама
|