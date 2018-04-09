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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:16

Re: Банк Глобус

что такое дата валютування?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:17

  clientage написав:
  andreyiskra написав:Наверное

... держите нас у курсе дела
:mrgreen:

Докладываю, деньги зашли в 11:13. отправляю следующий транш.
andreyiskra
 
Повідомлень: 493
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:48

  andreyiskra написав:
  clientage написав:
  andreyiskra написав:Наверное

... держите нас у курсе дела
:mrgreen:

Докладываю, деньги зашли в 11:13. отправляю следующий транш.

Опять завтрашним днём зайдут. Надо теребить поддержку Привата, пусть СЭПы свои чинят.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:52

Фантом
У вас больше неоткуда послать?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:54

  Vorlon написав:Фантом
У вас больше неоткуда послать?


Речь не обо мне.

  andreyiskra написав:закинул тестовые 50К с кдв привата. Как быстро деньги приходят на видсоточку?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 12:18

Re: Банк Глобус

Кстати в квитанции от 06/04 была указана дата валютування 10/04
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:30

  andreyiskra написав:Кстати в квитанции от 06/04 была указана дата валютування 10/04

Вечерняя касса, после 17:00?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:32

clientage
отправлял 06/04 в 10:20
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:34

  andreyiskra написав:clientage
отправлял 06/04 в 10:20

откуда/как?
или это вы все от реаХтивнаГа бегемотовского СЭПа отойти не можете ? :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:48

clientage ну это тот сэп тестовый на 50к с кдв привата, который я сделал 06/04. бабки сразу списались, квитанция тут же появилась. сегодня досмотрел что в ней дата валютування сегодняшняя была. деньги в глобус попали после 11:00. я закинул ещё один платёж - жду теперь.
andreyiskra
 
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