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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 08:16
что такое дата валютування?
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andreyiskra
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:17
clientage написав: andreyiskra написав:
Наверное
... держите нас у курсе дела
Докладываю, деньги зашли в 11:13. отправляю следующий транш.
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andreyiskra
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:48
andreyiskra написав: clientage написав: andreyiskra написав:
Наверное
... держите нас у курсе дела
Докладываю, деньги зашли в 11:13. отправляю следующий транш.
Опять завтрашним днём зайдут. Надо теребить поддержку Привата, пусть СЭПы свои чинят.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:52
Фантом
У вас больше неоткуда послать?
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Vorlon
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:54
Vorlon написав:Фантом
У вас больше неоткуда послать?
Речь не обо мне.
andreyiskra написав:
закинул тестовые 50К с кдв привата. Как быстро деньги приходят на видсоточку?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 10 кві, 2018 12:18
Кстати в квитанции от 06/04 была указана дата валютування 10/04
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andreyiskra
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Додано: Вів 10 кві, 2018 13:30
andreyiskra написав:
Кстати в квитанции от 06/04 была указана дата валютування 10/04
Вечерняя касса, после 17:00?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 10 кві, 2018 13:32
clientage
отправлял 06/04 в 10:20
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andreyiskra
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Додано: Вів 10 кві, 2018 13:34
andreyiskra написав:clientage
отправлял 06/04 в 10:20
откуда/как?
или это вы все от реаХтивнаГа бегемотовского СЭПа отойти не можете ?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 10 кві, 2018 13:48
clientage ну это тот сэп тестовый на 50к с кдв привата, который я сделал 06/04. бабки сразу списались, квитанция тут же появилась. сегодня досмотрел что в ней дата валютування сегодняшняя была. деньги в глобус попали после 11:00. я закинул ещё один платёж - жду теперь.
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andreyiskra
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